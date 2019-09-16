ВСУ более 500 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

"С 21 июля зафиксировано более 500 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, в ходе которых было выпущено более 2 тысяч снарядов и мин из запрещенных видов вооружений. В результате этих обстрелов погибли два мирных жителя, ранения получили восемь мирных жителей и три сотрудника МЧС ДНР", - сказал представитель Народной милиции ДНР.