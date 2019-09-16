ВСУ более 500 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики почти за два месяца действия нового перемирия в Донбассе нарушили его более 500 раз, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
С 21 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно предусматривает дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня, на диверсионную деятельность, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также предусматривает наказание виновных в нарушении режима прекращения огня.
"С 21 июля зафиксировано более 500 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, в ходе которых было выпущено более 2 тысяч снарядов и мин из запрещенных видов вооружений. В результате этих обстрелов погибли два мирных жителя, ранения получили восемь мирных жителей и три сотрудника МЧС ДНР", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, также было повреждено более 100 объектов гражданской инфраструктуры.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru