Пресс-конференция к Всемирному дню доноров костного мозга

Участники:
- помощник Министра здравоохранения РФ, куратор проекта по созданию Федерального регистра доноров костного мозга Ляля ГАББАСОВА;
- заместитель директора по трансфузиологии НМИЦ гематологии Министерства здравоохранения РФ Татьяна ГАПОНОВА;
- председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел САВЧУК;
- член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Татьяна ВИНОГРАДОВА;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН.
В этом году Всемирный день доноров костного мозга будет отмечаться 21 сентября. Усилиями общественных организаций и экспертов Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере создается Федеральный регистр доноров костного мозга. В ходе мероприятия будут освещены планы по законодательному регулированию в этой области. Когда в России появится объединенная база потенциальных доноров? Как добиться того, чтобы помощь стала доступной для всех, кто в ней нуждается?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- помощник Министра здравоохранения РФ, куратор проекта по созданию Федерального регистра доноров костного мозга Ляля ГАББАСОВА;
- заместитель директора по трансфузиологии НМИЦ гематологии Министерства здравоохранения РФ Татьяна ГАПОНОВА;
- председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел САВЧУК;
- член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Татьяна ВИНОГРАДОВА;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН.
В этом году Всемирный день доноров костного мозга будет отмечаться 21 сентября. Усилиями общественных организаций и экспертов Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере создается Федеральный регистр доноров костного мозга. В ходе мероприятия будут освещены планы по законодательному регулированию в этой области. Когда в России появится объединенная база потенциальных доноров? Как добиться того, чтобы помощь стала доступной для всех, кто в ней нуждается?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/