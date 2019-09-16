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РИА Новости

Путин помиловал пенсионера, осужденного за нападение с ножом

16:39 16.09.2019 (обновлено: 17:23 16.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о помиловании пенсионера Алексея Давыдова, осужденного на реальный срок за нападение с ножом.
"Помиловать Давыдова Алексея Петровича, 1938 года рождения, осужденного 3 октября 2018 года Ряжским районным судом Рязанской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
У Давыдова, ветерана труда, слабое здоровье и ряд хронических заболеваний. Он отбывает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, которого он несколько раз ударил ножом.
Пенсионер признался в преступлении, а также возместил потерпевшему имущественный ущерб и моральный вред. До этого инцидента судимостей у Давыдова не было. К сегодняшнему дню он отсидел девять месяцев.
Указ о помиловании вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования, 16 сентября.
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