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РИА Новости

В ГД одобрили передачу полномочий по управлению резервом ФСС Казначейству

16:31 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, закрепляющий за Федеральным казначейством полномочия по размещению резерва средств Фонда соцстрахования (ФСС) на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Размещение этих средств будет осуществляться Казначейством в порядке, аналогичном тому, что предусмотрен Бюджетным кодексом для операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.
В настоящее время средства страхового резерва размещаются ФСС самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях. Такая функция несвойственна фонду в силу специфики его деятельности, и передача полномочий Казначейству позволит повысить эффективность этих действий, заявил на заседании бюджетного комитета заместитель министра финансов РФ Антон Котяков. "Анализ существующей практики показывает, что недополученные доходы за последние три года по фонду составили более 3% от общего объема резервов", - отметил он.
На сегодняшний день ФСС получил дополнительные доходы от размещения на банковские депозиты на сумму 4,5 миллиарда рублей, отметил замминистра. "Аналогичная сумма лежит у нас в проектировках бюджета 2020-2022 годов. В случае передачи полномочий Федеральное Казначейство как администратор этих процедур видит возможность увеличения этих поступлений на сумму более 12 миллиардов рублей. То есть плюсом получается порядка 7-8 миллиардов по каждому из 2020-2022 годов", - резюмировал Котяков. При этом он заметил, что все доходы, которые будут формироваться в результате размещения временно свободных средств фонда на банковских депозитах, будут зачисляться в ФСС и являться его средствами.
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"Счетная палата РФ в своих заключениях на отчеты об исполнении бюджета ФСС отмечала недостаточное качества планирования доходов от размещения средств его резерва. Например, в 2018 году они составили 4,5 миллиарда рублей, что в два с половиной раза было больше прогнозируемого показателя, в 2017 году – 4,6 миллиарда рублей, что на 38,7% больше прогноза", - напомнил РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Глеб Хор. Поэтому комитет, по его словам, считает необходимым обеспечить более точное прогнозирование доходов от размещения средств резерва ФСС.
На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 18 сентября.
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