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РИА Новости

ВСУ применили зажигательные боеприпасы по западу Донецка, заявили в ДНР

16:18 16.09.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики применили по западу Донецка зажигательные боеприпасы, горит поле, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В 13.30 (совпадает с мск) боевики из 28-й бригады открыли огонь из стрелкового оружия с применением зажигательных боеприпасов по району поселка шахты имени Абакумова. В результате обстрела произошло возгорание поля. Прибывший на место пожарный расчет МЧС совместно с военнослужащими Народной милиции приступил к локализации пламени", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Новое перемирие в Донбассе действует с 21 июля. Оно включает в себя дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня и привлечение к ответственности нарушителей.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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