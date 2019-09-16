ВСУ применили зажигательные боеприпасы по западу Донецка, заявили в ДНР

"В 13.30 (совпадает с мск) боевики из 28-й бригады открыли огонь из стрелкового оружия с применением зажигательных боеприпасов по району поселка шахты имени Абакумова. В результате обстрела произошло возгорание поля. Прибывший на место пожарный расчет МЧС совместно с военнослужащими Народной милиции приступил к локализации пламени", - сказал представитель Народной милиции ДНР.