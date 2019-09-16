Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T16:15Z
https://ria.ru/20190916/1558737425.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151989/03/1519890303_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_9a7df1ede3a950779b0dc859249d0e02.jpg
РИА Новости

СПЧ предложил меры по защите ленточных лесов в Алтайском крае

16:15 16.09.2019
506
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЛенточный бор в Алтайском крае
Ленточный бор в Алтайском крае
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Ленточный бор в Алтайском крае. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предлагает правительству России и Минприроды РФ меры по защите от пожаров лесов в Алтайском крае и по сохранению уникальных ленточных боров, сообщается на сайте совета.
В июне СПЧ провел выездное заседание в Алтайском крае. В понедельник рекомендации одобрили путем заочного голосования.
"(Рекомендуется) нормативно регламентировать охрану лесов от перехода пожаров с сопредельных территорий, установив, в том числе, возможность прокладки минерализованных полос по таким территориям, возможность тушения пожаров на таких территориях до их перехода на земли лесного фонда, возможность возмещения затрат арендаторам лесных участков, связанных с тушением пожаров на сопредельных с землями лесного фонда территориях", - указано в сообщении.
Вид на тайгу
13 сентября, 13:15РИА Новости
В рамках акции по восстановлению сибирских лесов высадили 20 тысяч деревьев
Специалисты СПЧ рекомендуют Минприроды РФ разработать правила и особенности охраны, защиты, использования и воспроизводства ленточных боров - уникальных, не имеющих аналогов в мире лесов, представляющих собой узкие и длинные (сотни километров) ленты лесов по долинам древних рек. Меры призваны обеспечивать воспроизводство сосны после рубок и сохранение характерных боровых экосистем. Кроме того, в СПЧ считают важным предусмотреть необходимость уничтожения ясенелистного американского клена при всех видах рубок лесных насаждений и проведении прочих лесохозяйственных мероприятий в ленточных борах. Как отмечают в СПЧ, быстрое распространение этого вида в ленточных борах приводит к существенному изменению естественных экосистем, подавлению и вытеснению местных видов, а законодательство "защищает этот вид клена, являющийся вредным организмом, так же, как ценные породы деревьев".
В рекомендациях СПЧ также говорится о необходимости принять меры по декриминализации рубки ясенелистного американского клена на природных территориях, в частности, путем исключения из перечня пород, в отношении которых устанавливаются ставки платы за единицу объема лесных ресурсов.
По данным министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края на 13 сентября, с начала пожароопасного сезона (с 5 апреля) на землях лесного фонда в регионе произошло 339 пожаров на общей площади 721,092 гектара. В прошлом году (пожароопасный сезон был объявлен 12 апреля) на текущую дату зафиксировано 169 лесных пожаров общей площадью 112,708 га. Летом этого года в Алтайском крае действовало штормовое предупреждение, обусловленное высокой пожарной опасностью.
Лесные пожары в Амурской области
5 сентября, 12:01Восточный экономический форум
В Рослесхозе рассказали о последствиях изменения климата на Земле
400000
Обсудить 0
СПЧАлтайский крайРоссияОбщество
Рекомендуем
Последствия урагана Николь на Бермудских островах
Тропический шторм "Умберто" усилился до урагана и идет на Бермуды
РИА
Новости
К берегам испанской Мурсии прибило сотни мертвых тунцов
К берегам испанской Мурсии прибило сотни мертвых тунцов
Горбатый кит, выпрыгивающий из воды
У берегов Чукотки зафиксировали резкое снижение числа горбатых китов
Туристы гуляют в лесу Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
В Кавказском заповеднике турмаршруты могут досрочно закрыть из-за медведей
Лента
новостей
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
КЗС Санкт-Петербурга
В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
Пункт продажи лотерейных билетов
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Молния попала в автомобиль
В Новосибирске ударившая в машину молния попала на видео
Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци
Экс-премьер Италии Ренци объявил о выходе из Демократической партии
Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке
На Урале мужчина во время ремонта нашел в доме тайник со старинным кладом
Путин процитировал Коран и предложил Саудовской Аравии закупить С-400
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
Вид на курортный поселок Коктебель
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия пригрозила ответом в случае развертывания США средств доставки ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Камчатские депутаты запретили продавать несовершеннолетним вейпы
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбудили уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
Лента новостейМолния