СПЧ предложил меры по защите ленточных лесов в Алтайском крае

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предлагает правительству России и Минприроды РФ меры по защите от пожаров лесов в Алтайском крае и по сохранению уникальных ленточных боров, сообщается на Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предлагает правительству России и Минприроды РФ меры по защите от пожаров лесов в Алтайском крае и по сохранению уникальных ленточных боров, сообщается на сайте совета.

В июне СПЧ провел выездное заседание в Алтайском крае. В понедельник рекомендации одобрили путем заочного голосования.

"(Рекомендуется) нормативно регламентировать охрану лесов от перехода пожаров с сопредельных территорий, установив, в том числе, возможность прокладки минерализованных полос по таким территориям, возможность тушения пожаров на таких территориях до их перехода на земли лесного фонда, возможность возмещения затрат арендаторам лесных участков, связанных с тушением пожаров на сопредельных с землями лесного фонда территориях", - указано в сообщении.

Специалисты СПЧ рекомендуют Минприроды РФ разработать правила и особенности охраны, защиты, использования и воспроизводства ленточных боров - уникальных, не имеющих аналогов в мире лесов, представляющих собой узкие и длинные (сотни километров) ленты лесов по долинам древних рек. Меры призваны обеспечивать воспроизводство сосны после рубок и сохранение характерных боровых экосистем. Кроме того, в СПЧ считают важным предусмотреть необходимость уничтожения ясенелистного американского клена при всех видах рубок лесных насаждений и проведении прочих лесохозяйственных мероприятий в ленточных борах. Как отмечают в СПЧ, быстрое распространение этого вида в ленточных борах приводит к существенному изменению естественных экосистем, подавлению и вытеснению местных видов, а законодательство "защищает этот вид клена, являющийся вредным организмом, так же, как ценные породы деревьев".

В рекомендациях СПЧ также говорится о необходимости принять меры по декриминализации рубки ясенелистного американского клена на природных территориях, в частности, путем исключения из перечня пород, в отношении которых устанавливаются ставки платы за единицу объема лесных ресурсов.