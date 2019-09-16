СК начал проверку после пожара в центре "Вектор" в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Следователи СК начали проверку по факту нарушения требований охраны труда после хлопка газо-воздушной смеси и пожара в реконструируемом здании центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" под Новосибирском, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что один человек пострадал при взрыве газового баллона в научном центре вирусологии "Вектор", биологически опасных веществ в помещении не было. Глава наукограда Кольцово, где располагается "Вектор", подтвердил, что никакой биологической угрозы нет. Рабочий госпитализирован в ожоговый центр с ожогами второй и третьей степени рук и ног.
"Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту произошедшего возгорания в научном центре вирусологии "Вектор" по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что в настоящее время пожарные ликвидировали возгорание, несущие конструкции здания не повреждены, угрозы для населения нет.
"Следователями СКР совместно с представителями контролирующих органов проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия", - сообщили в ведомстве.
ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора - один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Специалисты центра занимаются научно-исследовательскими работами в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности. "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, натуральной оспы и некоторых других.