СК начал проверку после пожара в центре "Вектор" в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Следователи СК начали проверку по факту нарушения требований охраны труда после хлопка газо-воздушной смеси и пожара в реконструируемом здании центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" под Новосибирском, Следователи СК начали проверку по факту нарушения требований охраны труда после хлопка газо-воздушной смеси и пожара в реконструируемом здании центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" под Новосибирском, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что один человек пострадал при взрыве газового баллона в научном центре вирусологии "Вектор", биологически опасных веществ в помещении не было. Глава наукограда Кольцово, где располагается "Вектор", подтвердил, что никакой биологической угрозы нет. Рабочий госпитализирован в ожоговый центр с ожогами второй и третьей степени рук и ног.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту произошедшего возгорания в научном центре вирусологии "Вектор" по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что в настоящее время пожарные ликвидировали возгорание, несущие конструкции здания не повреждены, угрозы для населения нет.

"Следователями СКР совместно с представителями контролирующих органов проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия", - сообщили в ведомстве.