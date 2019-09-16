Компании здравоохранения Москвы примут участие в бизнес-миссии во Вьетнам

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Московские предприниматели, работающие в сфере здравоохранения, примут участие в бизнес-миссии во Вьетнам, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).

Мероприятия миссии пройдут 6–7 декабря в Ханое в рамках международной медицинской выставки "Vietnam MediPharm 2019". Заявки на участие можно подать до 24 сентября в Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный ДПИР, говорится в сообщении.

"Бизнес-миссия - один из новых, но уже показывающих эффективность, инструментов поддержки экспортно-ориентированных московских компаний, который дает им возможность установить международные деловые контакты и торговые связи, а также представить свою продукцию широкой аудитории. Медицинский рынок Вьетнама является перспективным, и динамика столичного экспорта в этом направлении положительная. Объем экспорта отрасли "Медицина и фармацевтика" из Москвы во Вьетнам в январе-июле 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,8% и в итоге составил 923 тысячи долларов США. Наша задача – поддержать этот импульс роста", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

Как сообщает пресс-служба ДПИР, стать участником бизнес-миссии в Ханой могут столичные производители фармацевтических препаратов, оборудования и материалов для больниц любого спектра, оборудования для производства и упаковки в сфере здравоохранения, расходных материалов, стоматологических материалов и препаратов, косметического оборудования и продукции, а также медицинских услуг.

В рамках бизнес-миссии им будет оказана помощь в организации презентаций и деловых встреч. Кроме того, участникам финансируются затраты на услуги переводчиков, аренду площадей для проведения деловой программы, подготовку и печать презентаций и промо-материалов.