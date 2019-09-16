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РИА Новости

Компании здравоохранения Москвы примут участие в бизнес-миссии во Вьетнам

16:17 16.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Московские предприниматели, работающие в сфере здравоохранения, примут участие в бизнес-миссии во Вьетнам, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
Мероприятия миссии пройдут 6–7 декабря в Ханое в рамках международной медицинской выставки "Vietnam MediPharm 2019". Заявки на участие можно подать до 24 сентября в Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный ДПИР, говорится в сообщении.
"Бизнес-миссия - один из новых, но уже показывающих эффективность, инструментов поддержки экспортно-ориентированных московских компаний, который дает им возможность установить международные деловые контакты и торговые связи, а также представить свою продукцию широкой аудитории. Медицинский рынок Вьетнама является перспективным, и динамика столичного экспорта в этом направлении положительная. Объем экспорта отрасли "Медицина и фармацевтика" из Москвы во Вьетнам в январе-июле 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,8% и в итоге составил 923 тысячи долларов США. Наша задача – поддержать этот импульс роста", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.
Как сообщает пресс-служба ДПИР, стать участником бизнес-миссии в Ханой могут столичные производители фармацевтических препаратов, оборудования и материалов для больниц любого спектра, оборудования для производства и упаковки в сфере здравоохранения, расходных материалов, стоматологических материалов и препаратов, косметического оборудования и продукции, а также медицинских услуг.
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В рамках бизнес-миссии им будет оказана помощь в организации презентаций и деловых встреч. Кроме того, участникам финансируются затраты на услуги переводчиков, аренду площадей для проведения деловой программы, подготовку и печать презентаций и промо-материалов.
По данным пресс-службы, выставка "Vietnam MediPharm 2019" является одной из ведущих медицинских и фармацевтических выставок во Вьетнаме. В 2019 году ожидается участие порядка 200 предприятий из 20 стран, демонстрирующих весь спектр технологий, оборудования, продукции и услуг для индустрии здравоохранения.
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МоскваДепартамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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