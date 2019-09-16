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РИА Новости

Костин: развитие связей с КНР требует надежных механизмов взаиморасчетов

16:04 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Создание надежных механизмов взаиморасчетов между РФ и КНР является важным условием развития сотрудничества между нашими странами, защиты его от влияния негативных внешних факторов, включая санкции и торговые войны, заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин китайской газете China Daily.

"Учитывая объемы торговли между нашими странами, исключительно важно обеспечить стабильность и безопасность финансовых услуг", – сказал Костин в интервью накануне встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна в Санкт-Петербурге.

По словам главы ВТБ, предстоящая 17 сентября встреча будет способствовать дальнейшему наращиванию сотрудничества в таких сферах как энергетика, сельское хозяйство, инновации, а также и в финансовом секторе.
Костин напомнил, что Банк ВТБ вышел на китайский рынок еще в 2008 году, став лидером сегмента операций в паре "юань-рубль" в Китае. В настоящее время банк остается единственной российской финансовой организацией, обладающей полноценной лицензией на ведение банковской деятельности на материковой части Китая.
Хотя основной валютой двухсторонних торговых операций пока остается доллар, отметил он, РФ и КНР наращивают долю трансакций в других валютах, включая юани и рубли.
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Как сообщил Костин, ВТБ считает реализуемые в рамках китайской инициативы "Один пояс и один путь" проекты своим приоритетом и важным средством содействия дальнейшему развитию сотрудничества с Китаем.
"Также видим огромный потенциал в сопряжении крупных проектов, реализуемых в рамках инициативы "Один пояс и один путь", с деятельностью Евразийского экономического союза в целях углубления региональной экономической интеграции", – добавил он.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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