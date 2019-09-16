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РИА Новости

Пресс-конференция главного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье

16:03 16.09.2019
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24 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция руководителя НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России Сергея ГОТЬЕ.
Во время мероприятия речь пойдет о биологических и клинических аспектах трансплантации органов, об актуальных вопросах сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии в аспекте трансплантации органов, о популяризации здорового образа жизни, а также об актуальных вопросах современной иммуносупрессивной терапии.
Также будет затронута тема проведения IV Российского национального конгресса с международным участием "Трансплантация и донорство органов" (7-9 октября 2019 года), посвященного 50-летию со дня основания НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России.

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