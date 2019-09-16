Пресс-конференция главного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье

Во время мероприятия речь пойдет о биологических и клинических аспектах трансплантации органов, об актуальных вопросах сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии в аспекте трансплантации органов, о популяризации здорового образа жизни, а также об актуальных вопросах современной иммуносупрессивной терапии.
Также будет затронута тема проведения IV Российского национального конгресса с международным участием "Трансплантация и донорство органов" (7-9 октября 2019 года), посвященного 50-летию со дня основания НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России.
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Также будет затронута тема проведения IV Российского национального конгресса с международным участием "Трансплантация и донорство органов" (7-9 октября 2019 года), посвященного 50-летию со дня основания НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/