Еврокомиссия призвала Лондон предоставить конкретные предложения по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия в своем заявлении напомнила, что ждет от Лондона конкретных предложений по решению проблемы ирландской границы после Brexit и готова проанализировать их.

Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник провели встречу, целью которой было рассмотреть состояние текущих технических переговоров между ЕС и страной по проблеме Brexit и обсудить следующие шаги, сообщает ЕК.

"Юнкер напомнил, что Великобритания несет ответственность за то, чтобы представить юридически работающее решение (по ирландской границе - ред.), которое было бы совместимо с соглашением об отделении (страны от союза - ред.) Председатель Юнкер подчеркнул, что ЕК по-прежнему готова рассмотреть предложения на предмет их соответствия целям "бэкстопа". Такие предложения пока не поступали", - отмечается в сообщении.

Еврокомиссия, которая отвечает за выработку условий отделения Великобритании от ЕС, отметила, что октябрьский саммит глав государств Евросоюза "станет важной вехой в этом процессе". Лидеры ЕС согласовывают условия "развода", вырабатываемые ЕК и правительством Британии.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.

Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия. При этом Еврокомиссию неоднократно заявляла, что менять сам текст договора о "разводе" не намерена.

На фоне растущих рисков выхода страны из союза "без сделки" парламент Великобритании в сентябре принял закон, предотвращающий Brexit без ратифицированного договора, если его условия не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit. При этом окончательное решение о предоставлении Великобритании отсрочки даты Brexit принимает совет глав государств, остающихся в Евросоюзе.