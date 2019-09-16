Стало известно, где будут снимать новый фильм про Бэтмена

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Фильм Мэтта Ривза о Бэтмене кинокомпания Warner Bros. будет снимать на киностудии Leavesden в Великобритании, . Фильм Мэтта Ривза о Бэтмене кинокомпания Warner Bros. будет снимать на киностудии Leavesden в Великобритании, сообщает HN Entertainment.

Там же снимались картины про Гарри Поттера, приквелы поттерианы "Фантастические твари и где они обитают" и "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", а также "Бэтмен против супермена", "Лига справедливости" и "Чудо-женщина".

Мэтт Ривз ("Планета обезьян: Война" и "Планета обезьян: Революция") выступит не только режиссером перезапуска ленты, но и его сценаристом.

Главную роль исполнит звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон. Информации о полном актерском составе пока нет, скорее всего, она появится ближе к концу года.