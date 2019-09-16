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РИА Новости

Иранские военные задержали судно с контрабандным топливом

15:50 16.09.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Катер Корпуса Стражей Исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 сен - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) задержали судно, перевозившее 250 тысяч литров дизельного топлива, сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.
"Этот нагруженный баркас плыл в направлении вод ОАЭ из (иранского порта) Бендер-Ленге и был задержан в 20 милях к востоку от острова Большой Томб", - цитирует IRIB представителя командования КСИР.
По его данным, на судне, которое было задержано в водах южной иранской провинции Хормозган, находились 11 членов экипажа, оно перевозило 250 тысяч литров контрабандного дизельного топлива.
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