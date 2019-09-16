Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T15:46Z
https://ria.ru/20190916/1558736118.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155799/24/1557992419_0:290:3000:1978_1036x0_80_0_0_ae3b23138e6b1de3118128c234fe8d8e.jpg
РИА Новости

Лондон не будет продлевать переходный период в случае "мягкого Brexit"

15:46 16.09.2019
558
© REUTERS / Hannah McKayАкция противников Brexit в центре Лондона
Акция противников Brexit в центре Лондона
© REUTERS / Hannah McKay
Акция противников Brexit в центре Лондона . Архивное фото
ЛОНДОН, 16 сен – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания в случае достижения соглашения с ЕС не намерена просить о продлении переходного периода, он завершится в декабре 2020 года, заявил журналистам в понедельник официальный представитель канцелярии британского премьера.
"В том случае, если нам удастся обеспечить соглашение, мы не намерены продлевать период имплементации дольше, чем до декабря 2020 года", - сказал представитель офиса премьера.
Он добавил, что последним шансом добиться обновленного соглашения станет саммит Европейского совета 17-18 октября и что Великобритания в любом случае – с соглашением или без – покинет ЕС 31 октября.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.
220000
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Офис Джонсона не уточнил, как премьер проведет Brexit без соглашения
РИА
Новости
Сторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне. 2 сентября 2019
Еврокомиссия призвала Лондон предоставить конкретные предложения по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Иранские военные задержали судно с контрабандным топливом
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не нуждаются в ближневосточной нефти и газе
Паук
Британцы пожаловались на нашествие пауков
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 6 ноября
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Индонезия обеспокоена повышением налога на пальмовое масло в России
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
Представитель ОБСЕ призвал Украину обеспечить свободу СМИ
Нефтяной резервуар компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
СМИ: Aramco запускает резервные месторождения для компенсации добычи нефти
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
СМИ сообщили о закрытии Саудовской Аравией нефтепровода на Бахрейн
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Россия и Индонезия обсудят соглашение о стратегическом сотрудничестве
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния