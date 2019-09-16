Лондон не будет продлевать переходный период в случае "мягкого Brexit"

ЛОНДОН, 16 сен – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания в случае достижения соглашения с ЕС не намерена просить о продлении переходного периода, он завершится в декабре 2020 года, заявил журналистам в понедельник официальный представитель канцелярии британского премьера.

"В том случае, если нам удастся обеспечить соглашение, мы не намерены продлевать период имплементации дольше, чем до декабря 2020 года", - сказал представитель офиса премьера.

Он добавил, что последним шансом добиться обновленного соглашения станет саммит Европейского совета 17-18 октября и что Великобритания в любом случае – с соглашением или без – покинет ЕС 31 октября.