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РИА Новости
Камчатский край

Победителям танцевального марафона на Камчатке вручили приз губернатора

15:44 16.09.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВиды России. Камчатка
Виды России. Камчатка
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. Участники танцевального марафона на ительменском празднике "Алхалалалай" побили рекорд 2018 года, улучшив его на четыре минуты; самая выносливая и красивая пара получила приз губернатора – 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
По его словам, из 20 пар-участниц марафона пять продержались 17 часов и 5 минут, но вместе с выносливостью профессиональное жюри оценивало также исполнительское мастерство. В итоге главный приз – 200 тысяч рублей от главы региона Владимира Илюхина – получили Андрей Катавынин из Карагинского района и Дарина Етанге из Вилючинска. Кроме того, в номинации "Кузилькинга" (танец любви) победителями стали Алина и Петр Нестеровы из Петропавловска – Камчатского.
"Алхалалалай" – национальный праздник, который известен на Камчатке и далеко за ее пределами. "Алхалалалай" включен министерством культуры РФ в национальный календарь событий, интересных для туристов, и с каждым годом интерес к традиционному ительменскому празднику только возрастает.
"Сотни гостей и участников, насыщенная программа – это и есть лучшее подтверждение сохраняющегося интереса, внимательного и бережного отношения к национальной культуре и традициям коренных малочисленных народов Севера", – процитировал собеседник агентства слова губернатора Владимира Илюхина.
По традиции в это время ительмены отмечают окончание лета и благодарят природу за урожай: рыбу, мясо, ягоды, грибы. Гости этнографической деревни "Пимчах" участвуют также в детском танцевальном марафоне, в конкурсах гримас и разделки рыбы, мастер-классах по разделке морского зверя, росписи глиняных амулетов.
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Камчатский крайКамчаткаВладимир Илюхин
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