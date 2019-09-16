Победителям танцевального марафона на Камчатке вручили приз губернатора

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. Участники танцевального марафона на ительменском празднике "Алхалалалай" побили рекорд 2018 года, улучшив его на четыре минуты; самая выносливая и красивая пара получила приз губернатора – 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.

По его словам, из 20 пар-участниц марафона пять продержались 17 часов и 5 минут, но вместе с выносливостью профессиональное жюри оценивало также исполнительское мастерство. В итоге главный приз – 200 тысяч рублей от главы региона Владимира Илюхина – получили Андрей Катавынин из Карагинского района и Дарина Етанге из Вилючинска. Кроме того, в номинации "Кузилькинга" (танец любви) победителями стали Алина и Петр Нестеровы из Петропавловска – Камчатского.

"Алхалалалай" – национальный праздник, который известен на Камчатке и далеко за ее пределами. "Алхалалалай" включен министерством культуры РФ в национальный календарь событий, интересных для туристов, и с каждым годом интерес к традиционному ительменскому празднику только возрастает.

"Сотни гостей и участников, насыщенная программа – это и есть лучшее подтверждение сохраняющегося интереса, внимательного и бережного отношения к национальной культуре и традициям коренных малочисленных народов Севера", – процитировал собеседник агентства слова губернатора Владимира Илюхина.