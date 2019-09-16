Офис Джонсона не уточнил, как премьер проведет Brexit без соглашения

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Опасаясь, что все идет к тому, что Джонсон, не ведя никаких переговоров, просто выведет страну из ЕС без соглашения, парламентарии срочно провели законопроект, предписывающий премьеру при отсутствии нового соглашения с ЕС на момент 19 октября просить отсрочку Brexit на три месяца.