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РИА Новости

Офис Джонсона не уточнил, как премьер проведет Brexit без соглашения

15:43 16.09.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 16 сен – РИА Новости, Мария Табак. Официальный представитель канцелярии британского премьера отказался уточнить, как именно Борис Джонсон собирается вывести страну из ЕС 31 октября без соглашения и одновременно соблюсти закон, запрещающий ему это делать.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Опасаясь, что все идет к тому, что Джонсон, не ведя никаких переговоров, просто выведет страну из ЕС без соглашения, парламентарии срочно провели законопроект, предписывающий премьеру при отсутствии нового соглашения с ЕС на момент 19 октября просить отсрочку Brexit на три месяца.
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"Позиция премьера такова, что мы подчиняемся закону, но покидаем ЕС 31 октября, каким бы ни был итог", - сказал журналистам в понедельник официальный представитель премьера.
"Я не буду вдаваться в какие-либо дополнительные детали, помимо того, что правительство подчиняется закону, но мы выйдем 31 октября", - сказал он в ответ на вопрос, как эти две вещи сочетаются.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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