СК не стал заводить дело после ЧП в детском саду на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Следствие отказало в возбуждении дела по факту инцидента в детсаду Екатеринбурга, где ветка проткнула ухо ребенку, в то же время проверку по факту произошедшего проведет полиция, сообщил РИА Новости в понедельник замруководителя следственного отдела по Верх-Исетскому району города Александр Петров.

Он уточнил, что в ходе проверки, проведенной органами СК, выяснилось, что такой случай в детсаду действительно был. На прогулке ребенок упал, и ему в ухо воткнулась ветка, которая проткнула его насквозь.

"Проверка проведена по данному факту. Следственным отделом принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по 238 статье УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Это решение вызвало непонимание родственников (ребенка). Мы им объяснили, что в данном случае, возможно, следствие усматривает какие-то дефекты в действиях указанного учреждения. На этот счет материалы выделены в отдельное производство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверку будут проводить органы внутренних дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Неоказание помощи больному", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", так как это относится к компетенции полиции.