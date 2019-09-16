Борис Смолкин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Актер Борис Смолкин, снимавшийся вместе с Анастасией Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня", признался, что узнал о болезни коллеги только из СМИ.

"Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего", — рассказал он порталу Teleprogramma.pro

По его словам, у него и Заворотнюк были приятельские отношения и артистка никогда не обсуждала с ним проблемы со здоровьем. Съемки в сериале были очень сложными для актрисы, она сильно уставала и занималась воспитанием детей, но ее организм выдерживал эти нагрузки, пояснил актер.

Сериал "Моя прекрасная няня" выходил с 2004 по 2009 год. Заворотнюк сыграла в нем главную роль, а Смолкин — дворецкого Константина.

В августе в СМИ начали появляться публикации о серьезном заболевании артистки. Позже ряд изданий сообщили о том, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.