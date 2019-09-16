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РИА Новости
Культура

Борис Смолкин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк

15:24 16.09.2019 (обновлено: 16:42 16.09.2019)
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© А-Медиа (2004)Кадр из телесериала "Моя прекрасная няня"
Кадр из телесериала Моя прекрасная няня
© А-Медиа (2004)
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Актер Борис Смолкин, снимавшийся вместе с Анастасией Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня", признался, что узнал о болезни коллеги только из СМИ.
"Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего", — рассказал он порталу Teleprogramma.pro.
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По его словам, у него и Заворотнюк были приятельские отношения и артистка никогда не обсуждала с ним проблемы со здоровьем. Съемки в сериале были очень сложными для актрисы, она сильно уставала и занималась воспитанием детей, но ее организм выдерживал эти нагрузки, пояснил актер.
Сериал "Моя прекрасная няня" выходил с 2004 по 2009 год. Заворотнюк сыграла в нем главную роль, а Смолкин — дворецкого Константина.
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Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
В августе в СМИ начали появляться публикации о серьезном заболевании артистки. Позже ряд изданий сообщили о том, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Продюсер Андрей Разин заявил, что у актрисы рак мозга, однако не уточнил, откуда у него такая информация. Представители актрисы отказываются комментировать эти сообщения.
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