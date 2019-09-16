Главу Абхазии пригласили в Москву на празднование Дня Победы

"Уважаемый Рауль Джумкович, приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года", - говорится в телеграмме.

По словам российского президента, славные традиции дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и "сегодня служат надежной основой для развития конструктивного сотрудничества между нашими государствами". "Отмечая эту знаменательную дату нашей общей истории, мы склоняем головы перед светлой памятью борцов с нацизмом. В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы", - говорится в сообщении.