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РИА Новости

Главу Абхазии пригласили в Москву на празднование Дня Победы

15:22 16.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 16 сен - РИА Новости. Глава Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник получил телеграмму российского президента Владимира Путина с приглашением принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба абхазского лидера.
"Уважаемый Рауль Джумкович, приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года", - говорится в телеграмме.
По словам российского президента, славные традиции дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и "сегодня служат надежной основой для развития конструктивного сотрудничества между нашими государствами". "Отмечая эту знаменательную дату нашей общей истории, мы склоняем головы перед светлой памятью борцов с нацизмом. В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинАбхазияРауль ХаджимбаРоссияВ мире
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