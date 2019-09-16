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РИА Новости

Представитель ОБСЕ призвал Украину обеспечить свободу СМИ

15:20 16.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители инспекции ОБСЕ в Донецке
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 сен - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал новые украинские власти обеспечить безопасность журналистов и свободу средств массовой информации.
"В последние несколько месяцев мне очень часто приходилось реагировать на нападения на журналистов на Украине", - сказал Дезир журналистам в кулуарах открывшегося в Варшаве в понедельник совещания ОБСЕ по правам человека.
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"Очень важно, чтобы сформированные по итогам выборов власти Украины обеспечили безопасность журналистов, свободу СМИ, плюрализм мнений в средствах массовой информации, убедились в наличии независимости СМИ", - подчеркнул он.
Представитель ОБСЕ также призвал украинские власти укоренить в стране уважение к свободе СМИ. "Важно продолжить работу с гражданским обществом, со СМИ для того, чтобы свобода СМИ уважалась (на Украине – ред.) сильнее, чем сейчас. Это очень важный момент для демократического будущего страны", - сказал Дезир.
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В совещании ОБСЕ - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии - принимают участие делегации 57 стран организации, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций. Участники подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области прав человека, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.
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Арлем ДезирОБСЕУкраинаВ мире
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