Представитель ОБСЕ призвал Украину обеспечить свободу СМИ

ВАРШАВА, 16 сен - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал новые украинские власти обеспечить безопасность журналистов и свободу средств массовой информации.

"В последние несколько месяцев мне очень часто приходилось реагировать на нападения на журналистов на Украине", - сказал Дезир журналистам в кулуарах открывшегося в Варшаве в понедельник совещания ОБСЕ по правам человека.

"Очень важно, чтобы сформированные по итогам выборов власти Украины обеспечили безопасность журналистов, свободу СМИ, плюрализм мнений в средствах массовой информации, убедились в наличии независимости СМИ", - подчеркнул он.

Представитель ОБСЕ также призвал украинские власти укоренить в стране уважение к свободе СМИ. "Важно продолжить работу с гражданским обществом, со СМИ для того, чтобы свобода СМИ уважалась (на Украине – ред.) сильнее, чем сейчас. Это очень важный момент для демократического будущего страны", - сказал Дезир.