Володин отметил необходимость гармонизации законов России и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Российским и узбекским парламентариям необходимо сосредоточиться на создании модельных законов и гармонизации законодательства - это поможет противостоять общим вызовам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью Российским и узбекским парламентариям необходимо сосредоточиться на создании модельных законов и гармонизации законодательства - это поможет противостоять общим вызовам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью Sputnik Узбекистан

"Когда речь идет о парламентском измерении..., нам необходимо думать о модельных законах и гармонизации законодательства. Есть общие вызовы, которые мы можем преодолеть только сообща. А это значит, что необходимо вырабатывать законодательные решения этих вопросов", - сказал спикер Госдумы.

Среди общих вызовов для стран он назвал наркотрафик, терроризм, миграционные проблемы.

"Сегодня мы исходим из того, что отношения между нашими странами стали динамично развиваться, за буквально два-три года прошло 11 межпарламентских встреч, товарооборот в 2018 году вырос на 21,2 процента и достиг 4,4 миллиарда долларов, вместе с этим ставится задача выйти на показатель в 10 миллиардов", - напомнил Володин.

Он отметил, что Россия является "страной номер один" по инвестициям в Узбекистан и занимает вторую строчку после Китая по объему товарооборота.

Володин назвал крайне важным законодательное обеспечение развития отношений двух стран. По его словам, в этой связи парламентарии ставят перед собой задачу активизировать межпарламентское сотрудничество - в понедельник Госдума и Законодательная палата парламента республики подписали соглашение о сотрудничестве.