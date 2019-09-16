Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T15:19Z
https://ria.ru/20190916/1558734888.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155280/13/1552801390_0:0:2879:1620_1036x0_80_0_0_08a6941c0075a1bcd950d33b25d457a1.jpg
РИА Новости

Володин отметил необходимость гармонизации законов России и Узбекистана

15:19 16.09.2019
196
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 сен - РИА Новости. Российским и узбекским парламентариям необходимо сосредоточиться на создании модельных законов и гармонизации законодательства - это поможет противостоять общим вызовам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью Sputnik Узбекистан.
"Когда речь идет о парламентском измерении..., нам необходимо думать о модельных законах и гармонизации законодательства. Есть общие вызовы, которые мы можем преодолеть только сообща. А это значит, что необходимо вырабатывать законодательные решения этих вопросов", - сказал спикер Госдумы.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
1 сентября, 10:37РИА Новости
Медведев отметил широкий спектр сотрудничества России и Узбекистана
Среди общих вызовов для стран он назвал наркотрафик, терроризм, миграционные проблемы.
"Сегодня мы исходим из того, что отношения между нашими странами стали динамично развиваться, за буквально два-три года прошло 11 межпарламентских встреч, товарооборот в 2018 году вырос на 21,2 процента и достиг 4,4 миллиарда долларов, вместе с этим ставится задача выйти на показатель в 10 миллиардов", - напомнил Володин.
Он отметил, что Россия является "страной номер один" по инвестициям в Узбекистан и занимает вторую строчку после Китая по объему товарооборота.
Володин назвал крайне важным законодательное обеспечение развития отношений двух стран. По его словам, в этой связи парламентарии ставят перед собой задачу активизировать межпарламентское сотрудничество - в понедельник Госдума и Законодательная палата парламента республики подписали соглашение о сотрудничестве.
"Это необходимо, чтобы перейти к конкретным формам работы. В рамках соглашения наши профильные комитеты будут более тесно выстраивать свою работу, мы сможем создавать структуры, нацеленные на решение конкретных задач", - сказал Володин.
Сотрудники предприятия по хранению и переработке отработанного ядерного топлива
14 августа, 10:32Ядерные технологии
Отработавшее топливо АЭС в Узбекистане будет перерабатываться в России
300001
Обсудить 0
Госдума РФВячеслав ВолодинУзбекистанРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин пригласил коллег из Узбекистана стать наблюдателями в ПА ОДКБ
РИА
Новости
Флаги ЕС
Страны ЕС договорились сближать позиции по вопросам экспорта вооружений
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Главу Абхазии пригласили в Москву на празднование Дня Победы
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не нуждаются в ближневосточной нефти и газе
Лента
новостей
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Россия и Индонезия обсудят соглашение о стратегическом сотрудничестве
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
Представитель ОБСЕ призвал Украину обеспечить свободу СМИ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
Володин заявил о завершении перерыва в отношениях с парламентом Узбекистана
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
Госдума и парламент Узбекистана договорились о сотрудничестве
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
Володин и глава Узбекистана обсудили важность контактов парламентов
Франс Тиммерманс
ЕК призвала страны ЕС к единству перед "вызовами со стороны России"
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
Париж и Амман обеспокоены заявлениями Нетаньяху по Иорданской долине
Дрон на закате солнца
Эксперт рассказал, как дроны могут попасть на защищенные объекты
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
Россия, Турция и Иран считают израильские атаки в Сирии дестабилизирующими
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния