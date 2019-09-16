"Аэрофлот" разработает стратегию гармонизации антикоррупционных требований

МОСКВА, 16 сен - ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот предложил создать первую в России глобальную Стратегию транснационального антикоррупционного комплаенса (СТАК). С соответствующей инициативой выступил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров на конференции в Генеральной прокуратуре РФ, посвященной участию организаций в противодействии коррупции.

Стратегия будет реализована на объединенной платформе при участии крупных российских компаний, работающих за рубежом, международных организаций и государственных органов. В рамках проекта планируется провести аудит зарубежных стандартов противодействия коррупции для их последующего внедрения в антикоррупционную политику российских компаний. Кроме того, будут выработаны конкретные решения для оптимизации российского законодательства на основе лучших мировых практик противодействия коррупции.

Владимир Александров заявил: "Сейчас выходя на международные рынки, российские компании вынуждены выстраивать антикоррупционную политику с учетом требований различных стран и юрисдикций, которые нередко противоречат российскому законодательству. Глобальная стратегия Аэрофлота позволит гармонизировать международные и национальные стандарты противодействия коррупции для всего бизнеса России. Реализация нашей инициативы усилит позиции отечественных компаний на международном рынке и повысит их инвестиционную привлекательность".

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" / Олег Зотов Заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров на конференции в Генеральной прокуратуре РФ © Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" / Олег Зотов Заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров на конференции в Генеральной прокуратуре РФ

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Русецкий отметил, что "эта конференция — уникальная возможность обсудить с участием представителей Генпрокуратуры, Министерства труда и социальной защиты, представителей компаний с государственным участием наиболее актуальные вопросы, в том числе, меры противодействия коррупции в рамках российского и международного права. Совместная плодотворная работа позволит выработать единые подходы к совершенствованию антикоррупционного законодательства и применить новые решения на практике".

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.