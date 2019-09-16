Шесть романов вошли в короткий список литературной премии "Ясная Поляна"

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Шесть книг вошли в короткий список премии "Ясная Поляна", среди них роман "Дни Савелия" Григория Служителя, "Держаться за землю" Сергея Самсонова, "Небесный почтальон Федя Булкин" Александры Николаенко, полный список объявил председатель жюри Владимир Толстой на пресс-конференции в понедельник.

Короткий список номинации "Современная русская проза" составили романы "Жизнь А. Г." Вячеслава Ставецкого, "Дни Савелия" Григория Служителя, "Держаться за Землю" Сергея Самсонова, "Небесный почтальон Федя Булкин" Александры Николаенко, "Дорога на Астапово" Владимира Березина и "Император" Владислава Артемова.

"В этом году жюри непросто дался этот выбор. Он стал результатом компромисса, потому что одним членам жюри нравились одни произведения, другим - другие", - сказал Владимир Толстой.

Как отметил член жюри Владислав Отрошенко, среди произведений, которые составили длинный список, наблюдалась тенденция к появлению романов, посвященным актуальным событиям сегодняшнего дня.

В этом году члены судейства приняли решение не включать в короткий список романы тех писателей, которые уже становились лауреатами награды.

Литературная премия "Ясная Поляна" присуждается авторам, произведения которых наследуют традиции классической литературы, в номинациях "Современная русская проза" и "Иностранная литература". В 2017 году была добавлена номинация "Событие", отмечающая значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в культурной жизни. Специальный приз "Выбор читателей" отмечает книгу, выбранную читателями в открытом интернет-голосовании.