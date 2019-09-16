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РИА Новости
Омская область

Омский губернатор: отбирать объекты благоустройства на селе должны жители

14:53 16.09.2019 (обновлено: 15:07 16.09.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил главам районов региона впредь отбирать объекты благоустройства только путем общественного голосования, сообщает в понедельник облправительство.
На аппаратном совещании регионального кабинета министров под руководством губернатора обсуждались промежуточные итоги реализации масштабной программы благоустройства территорий в текущем году. Уже в октябре в Омской области утвердят перечень объектов для включения в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" на 2020 год.
"Дайте мне, во-первых, информацию по 2019 году, где были эти объекты выбраны путем голосования. Неважно, в интернете или на сходах. И были ли проголосованы объекты, которые они предлагают на 2020 год. Я к тому, чтобы в районах не забывали тоже с народом общаться, чтобы через голосование проводился выбор объекта благоустройства, общественных территорий", - сказал Бурков.
Глава региона считает, что если жители выбрали общественную территорию для благоустройства, то они чувствуют и свою ответственность за принятое решение местных властей.
Губернатор Омской области Александр Бурков
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"Надо включать человека в процесс, он у себя на селе лучше знает, где нужно сделать сквер или парк, а не сидя в Омске определять, что нужно, к примеру, в Павлоградке или Оконешниково. Это люди должны сами определить. Поэтому главам прямое поручение - чтобы все общественные территории, на которые направляются деньги - федеральные, областные, муниципальные, должны быть выбраны с учетом мнения населения, которое проживает в этом районном центре, селе, поселке", - заявил он.
Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим Марыгин доложил губернатору о работах по обустройству общественных пространств в малых городах и районах области. Здесь обустраивается 30 территорий, в программе участвуют 26 муниципальных образований. Из всех уровней бюджета на формирование комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Омской области в 2019 году направлен беспрецедентный объем финансирования - 720 миллионов рублей.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОбщество
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