Омский губернатор: отбирать объекты благоустройства на селе должны жители

ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил главам районов региона впредь отбирать объекты благоустройства только путем общественного голосования, сообщает в понедельник облправительство.

На аппаратном совещании регионального кабинета министров под руководством губернатора обсуждались промежуточные итоги реализации масштабной программы благоустройства территорий в текущем году. Уже в октябре в Омской области утвердят перечень объектов для включения в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" на 2020 год.

"Дайте мне, во-первых, информацию по 2019 году, где были эти объекты выбраны путем голосования. Неважно, в интернете или на сходах. И были ли проголосованы объекты, которые они предлагают на 2020 год. Я к тому, чтобы в районах не забывали тоже с народом общаться, чтобы через голосование проводился выбор объекта благоустройства, общественных территорий", - сказал Бурков.

Глава региона считает, что если жители выбрали общественную территорию для благоустройства, то они чувствуют и свою ответственность за принятое решение местных властей.

"Надо включать человека в процесс, он у себя на селе лучше знает, где нужно сделать сквер или парк, а не сидя в Омске определять, что нужно, к примеру, в Павлоградке или Оконешниково. Это люди должны сами определить. Поэтому главам прямое поручение - чтобы все общественные территории, на которые направляются деньги - федеральные, областные, муниципальные, должны быть выбраны с учетом мнения населения, которое проживает в этом районном центре, селе, поселке", - заявил он.