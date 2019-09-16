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РИА Новости

Глава ДНР наградил пострадавших при обстреле сотрудников МЧС

14:44 16.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в понедельник наградил знаками отличия "За заслуги перед республикой" троих сотрудников МЧС ДНР, пострадавших в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщила пресс-служба его администрации.
Ранее в ДНР заявили, что 11 сентября украинские силовики открыли огонь по западу Донецка в то время, как сотрудники МЧС тушили пожар. Трое спасателей были ранены.
"Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды – знак отличия "За заслуги перед республикой" – трем сотрудникам МЧС, получившим ранения при целенаправленном обстреле со стороны позиций вооруженных формирований Украины во время ликвидации пожара в частном секторе поселка Трудовские Петровского района Донецка", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы ДНР.
Пушилин отметил, что в ДНР ждут реакции со стороны мирового сообщества на данный обстрел.
"Благодарю наших ребят, которые, рискуя жизнью, выполняют свой долг. Это не просто спасатели. Это Спасатели с большой буквы. Уверен, что рано или поздно все преступники, находящиеся за линией соприкосновения, понесут должное наказание", - приводит слова Пушилина его администрация.
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