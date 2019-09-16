Глава ДНР наградил пострадавших при обстреле сотрудников МЧС

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в понедельник наградил знаками отличия "За заслуги перед республикой" троих сотрудников МЧС ДНР, пострадавших в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщила пресс-служба его администрации.

Ранее в ДНР заявили, что 11 сентября украинские силовики открыли огонь по западу Донецка в то время, как сотрудники МЧС тушили пожар. Трое спасателей были ранены.

"Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды – знак отличия "За заслуги перед республикой" – трем сотрудникам МЧС, получившим ранения при целенаправленном обстреле со стороны позиций вооруженных формирований Украины во время ликвидации пожара в частном секторе поселка Трудовские Петровского района Донецка", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы ДНР.

Пушилин отметил, что в ДНР ждут реакции со стороны мирового сообщества на данный обстрел.