В Свердловской области будут судить мужчину, выбросившего младенца из окна

"Следственными органами СК РФ по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

По данным СК, вечером 6 июня пьяный обвиняемый, находясь в гостях, выбросил из окна первого этажа малолетнего ребенка своей знакомой - мальчика, родившегося в марте 2019 года. Он сделал это, когда мать ребенка ушла в магазин. Отмечается, что младенец не получил травм, поскольку его поймал на руки 44-летний мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия.