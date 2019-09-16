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РИА Новости

В Свердловской области будут судить мужчину, выбросившего младенца из окна

14:44 16.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник правоохранительных органов
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Житель Североуральска, который выбросил младенца из окна первого этажа, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
По данным СК, вечером 6 июня пьяный обвиняемый, находясь в гостях, выбросил из окна первого этажа малолетнего ребенка своей знакомой - мальчика, родившегося в марте 2019 года. Он сделал это, когда мать ребенка ушла в магазин. Отмечается, что младенец не получил травм, поскольку его поймал на руки 44-летний мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия.
Уточняется, что дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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