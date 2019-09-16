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РИА Новости

Новикомбанк заключил на летних форумах контракты почти на 300 млрд рублей

14:41 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроцесс производства российских банкнот
Процесс производства российских банкнот
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Новикомбанк (входит в госкорпорацию Ростех) заключил с крупными российскими компаниями соглашения на общую сумму 287 миллиардов рублей по итогам участия банка в ПМЭФ-2019, форуме "Армия" и авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает пресс-служба банка.

"Среди ключевых стратегических проектов стоит отметить соглашения о финансировании холдинга "Вертолеты России", Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и ряда крупнейших компаний, входящих в ОАК", - говорится в сообщении.

Так, на ПМЭФ были заключены соглашения о финансировании значимых проектов Корпорации ОДК – по реализации программ самолетных двигателей ПД-14, SaM-146, вертолетных двигателей семейства ВК-2500. Кроме того, Новикомбанк оказывает поддержку в финансировании проекта по созданию перспективного лайнера МС-21, который был впервые продемонстрирован в рамках программы МАКС-2019.
"Новикомбанк последовательно реализует стратегию по построению эффективного финансового центра для поддержки проектов Госкорпорации Ростех. Наша цель – предоставить предприятиям Ростеха оптимальные по сроку и цене финансовые инструменты. Мы постоянно расширяем перечень необходимых инструментов, чтобы предлагать решения, зачастую индивидуальные, для задач любого уровня сложности", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор ПАО Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина Юрий Грудинин
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