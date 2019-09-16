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РИА Новости

Кудрин: бюджет может позволить себе больше расходов в ближайшие десять лет

14:39 16.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бюджет РФ может позволить себе больше расходов в ближайшие 10 лет, чем закладывает Минфин, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Правительство за последние три года сокращало ненефтегазовый дефицит бюджета. И с 2016 по 2018 год он сократился с 9,1% до 6,1% ВВП. Мы стали меньше зависеть от нефти - это, я считаю, положительный результат бюджетной политики. Это также привело к тому, что уровень федеральных расходов сократился также с 2016 по 2018 год с 19,1% ВВП до 16,1% ВВП", - сказал Кудрин, выступая на заседании комитета госдумы по бюджету и налогам.
Глава Счетной палаты признал, что сокращение расходов в этот период было необходимым, однако на этом, по его мнению, можно уже остановиться.
Он обратил внимание на то, что Минфин в проекте бюджета на следующую трехлетку заложил дальнейшее сокращение ненефтегазового дефицита. "В 2019 году у нас ненефтегазовый дефицит еще будет меньше, он будет примерно 5,8%, а в прогнозе, который сейчас вносится, он сокращается к 2022 году до 5,5%, то есть с 2018 до 2022 года еще на полпроцента ВВП. Вот это, я думаю, немного жестковатый вариант", - заявил Кудрин.
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"Предполагаю, что можно было бы остановиться где-то около 6% (ВВП - ред.) иметь ненефтегазовый дефицит на ближайшие лет десять", - добавил он.
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Счетная палатаАлексей КудринМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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