Кудрин: бюджет может позволить себе больше расходов в ближайшие десять лет

"Правительство за последние три года сокращало ненефтегазовый дефицит бюджета. И с 2016 по 2018 год он сократился с 9,1% до 6,1% ВВП. Мы стали меньше зависеть от нефти - это, я считаю, положительный результат бюджетной политики. Это также привело к тому, что уровень федеральных расходов сократился также с 2016 по 2018 год с 19,1% ВВП до 16,1% ВВП", - сказал Кудрин, выступая на заседании комитета госдумы по бюджету и налогам.

Глава Счетной палаты признал, что сокращение расходов в этот период было необходимым, однако на этом, по его мнению, можно уже остановиться.

Он обратил внимание на то, что Минфин в проекте бюджета на следующую трехлетку заложил дальнейшее сокращение ненефтегазового дефицита. "В 2019 году у нас ненефтегазовый дефицит еще будет меньше, он будет примерно 5,8%, а в прогнозе, который сейчас вносится, он сокращается к 2022 году до 5,5%, то есть с 2018 до 2022 года еще на полпроцента ВВП. Вот это, я думаю, немного жестковатый вариант", - заявил Кудрин.