Еще 15 детских площадок благоустроили в Ельце по региональной программе

ЛИПЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Пятнадцать детских площадок благоустроили в рамках региональной программы "Год детских площадок" в городе Ельце Липецкой области, сообщил РИА Новости в понедельник глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, адресный список площадок формировался по запросам самих ельчан: это сквер Пушкина, улица Братьев Родионовых, улицы Орджоникидзе, Пушкина, и 1-я Речная, поселок Ольшанец и другие. Помимо классических горок и качелей, во многих дворах появились комплексы "Скалолаз", качалки-балансиры, круглые качели "Драйв", большие игровые комплексы со спойлером.

Глава региона отметил, что благоустройство дворовых территорий осуществлялось на средства регионального и местного бюджетов. Общая стоимость работ составила около 3 миллионов рублей. Всего к 1 ноября по региональной программе в области будет построено около 270 современных детских и спортивных площадок.