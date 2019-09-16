Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T14:39Z
https://ria.ru/20190916/1558733062.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155803/12/1558031254_0:239:1600:1139_1036x0_80_0_0_2460adae34be6d84d4688fd3eb39d464.jpg
РИА Новости
Липецкая область

Еще 15 детских площадок благоустроили в Ельце по региональной программе

14:39 16.09.2019
29
CC BY 3.0 / Andris Malygin / Yelets, Lipetsk Oblast, RussiaГород Елец
Город Елец
CC BY 3.0 / Andris Malygin / Yelets, Lipetsk Oblast, Russia
ЛИПЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Пятнадцать детских площадок благоустроили в рамках региональной программы "Год детских площадок" в городе Ельце Липецкой области, сообщил РИА Новости в понедельник глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, адресный список площадок формировался по запросам самих ельчан: это сквер Пушкина, улица Братьев Родионовых, улицы Орджоникидзе, Пушкина, и 1-я Речная, поселок Ольшанец и другие. Помимо классических горок и качелей, во многих дворах появились комплексы "Скалолаз", качалки-балансиры, круглые качели "Драйв", большие игровые комплексы со спойлером.
Глава региона отметил, что благоустройство дворовых территорий осуществлялось на средства регионального и местного бюджетов. Общая стоимость работ составила около 3 миллионов рублей. Всего к 1 ноября по региональной программе в области будет построено около 270 современных детских и спортивных площадок.
"У нас очень большие проблемы с состоянием мест отдыха для родителей с детьми, в некоторых населенных пунктах подобных объектов вообще нет. Все города и села мы будем делать удобными для людей, с местами для досуга, с детскими и спортивными площадками", - сказал Артамонов.
000000
Обсудить 1
Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкЕлецОбщество
Рекомендуем
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Тамбовский губернатор поздравил с избранием нового главу областного центра
РИА
Новости
Дымовая сигнализация в комнате
Порядка 2,2 тысячи нарушений выявила ГЖИ Подмосковья за прошедшую неделю
Города России. Хабаровск
"Хабаровская генерация" завершила ремонт энергоблоков в регионе
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омский губернатор: отбирать объекты благоустройства на селе должны жители
Лента
новостей
Панорама города Якутска
ГУП "ЖКХ Якутии" своевременно запустило в работу все котельные
Девушка использует VR очки на стенде МИА Россия сегодня на Russian Tech Week - 2019 в технопарке Сколково
На казанском саммите по интернету представят VR-проекты РИА Новости
Вырубка леса
Власти Ленобласти наращивают оборот продукции ЛПК
Международный аэропорт Шереметьево
"Аэрофлот" разработает стратегию гармонизации антикоррупционных требований
Пастух со стадом на пастбище в Ленинградской области
Начинающие фермеры Ленобласти получат господдержку
Самолет президента РФ Владимира Путина
Путин прибыл в Анкару на саммит астанинской тройки по Сирии
Новая Академия гимнастики Антона Голоцуцкова открылась при поддержке ВТБ
Новая Академия гимнастики Антона Голоцуцкова открылась при поддержке ВТБ
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов
Евтухов: за 5 лет инвестиции в химическую отрасль составили 2 трлн рублей
Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
Костин: развитие связей с КНР требует надежных механизмов взаиморасчетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
Лента новостейМолния