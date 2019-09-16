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РИА Новости

На Урале мужчина во время ремонта нашел в доме тайник со старинным кладом

14:37 16.09.2019 (обновлено: 15:40 16.09.2019)
54271
© Фото : Регион-Южный Урал / Марина КлайнКлад, найденный при ремонте дома в городе Троицке
Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке
© Фото : Регион-Южный Урал / Марина Клайн
Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Житель Троицка Челябинской области Дамир Илялов во время ремонта дома прадеда обнаружил тайник со старинными деньгами, сообщила газета "Регион".
Находка состояла из мешочка с медными монетами, кошелька с дореволюционными банкнотами, краткосрочных облигаций, кухонного ножа и опасной бритвы.
© Фото : Регион-Южный Урал / Марина Клайн

Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке

Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицк
1 из 3

Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке

© Фото : Регион-Южный Урал / Марина Клайн
© Фото : Регион-Южный Урал / Марина Клайн

Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке

Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицк
2 из 3

Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке

© Фото : Регион-Южный Урал / Марина Клайн
© Фото : Регион-Южный Урал / Марина Клайн

Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке

Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицк
3 из 3

Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке

© Фото : Регион-Южный Урал / Марина Клайн
1 из 3

Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке

© Фото : Регион-Южный Урал / Марина Клайн
2 из 3

Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке

© Фото : Регион-Южный Урал / Марина Клайн
3 из 3

Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке

© Фото : Регион-Южный Урал / Марина Клайн
По словам хозяина, дом построил его прадед, который шил шапки. Помимо денег и облигаций, в тайнике были куски меха.

"Удивительно, но мех очень хорошо сохранился", — отметил Илялов.

Клад нашли под полом в "чуланке". Самая "свежая" из найденных в тайнике купюр была выпущена в 1917 году, а почти все монеты — медные, только одна серебряная.
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