На Урале мужчина во время ремонта нашел в доме тайник со старинным кладом

Находка состояла из мешочка с медными монетами, кошелька с дореволюционными банкнотами, краткосрочных облигаций, кухонного ножа и опасной бритвы.

По словам хозяина, дом построил его прадед, который шил шапки. Помимо денег и облигаций, в тайнике были куски меха.

Клад нашли под полом в "чуланке". Самая "свежая" из найденных в тайнике купюр была выпущена в 1917 году, а почти все монеты — медные, только одна серебряная.