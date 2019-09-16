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РИА Новости

Иванов назвал предпосылки для фальсификации истории Второй мировой войны

14:31 16.09.2019 (обновлено: 14:43 16.09.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Недостаточный уровень подготовки нынешних российских школьников создает почву для новых попыток фальсификации истории Второй мировой войны, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Иванов выступил в понедельник на пленарном заседании международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии".
По его словам, "попытки ревизии итогов Второй мировой войны на Западе - это политизация истории", которой подвержены молодые люди, которые не знают исторические факты о событиях 80-летней давности.
"Это, кстати, проблема и для нас. Ведь у нас нынешние школьники не так хорошо знают историю, как знало, допустим, мое поколение", - отметил Иванов. Он добавил, что при опросах учеников пятого-шестого класса "на простой вопрос, с кем воевал Советский Союз, чем закончилась Великая Отечественная война, поступают, мягко говоря, разные ответы".
Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Ее последние бои велись на Дальнем Востоке. Второго сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии - союзника Германии.
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Вся правда о Второй мировой войне: Минобороны раскрыло новые тайныДокументы надо знать и уметь соотносить друг с другом. Однако многим достаточно передергиваний и фальсификаций. Они пишут свою, альтернативную лживую историю. Увы, небезрезультатно.
В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.
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Сергей ИвановРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вторая мировая война (1939-1945)Россия
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