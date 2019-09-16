Иванов назвал предпосылки для фальсификации истории Второй мировой войны

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Недостаточный уровень подготовки нынешних российских школьников создает почву для новых попыток фальсификации истории Второй мировой войны, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Иванов выступил в понедельник на пленарном заседании международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии".

По его словам, "попытки ревизии итогов Второй мировой войны на Западе - это политизация истории", которой подвержены молодые люди, которые не знают исторические факты о событиях 80-летней давности.

"Это, кстати, проблема и для нас. Ведь у нас нынешние школьники не так хорошо знают историю, как знало, допустим, мое поколение", - отметил Иванов. Он добавил, что при опросах учеников пятого-шестого класса "на простой вопрос, с кем воевал Советский Союз, чем закончилась Великая Отечественная война, поступают, мягко говоря, разные ответы".

Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Ее последние бои велись на Дальнем Востоке. Второго сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии - союзника Германии.