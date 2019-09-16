Тема прав человека столкнулась с политизацией, заявили в МИД

ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Сотрудничество в области прав человека столкнулось с резко возросшим уровнем конфронтации и политизации, заявил директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, выступая на открытии совещания по человеческому измерению (HDIM) государств-участников ОБСЕ, открывшегося в Варшаве в понедельник.

"Современный этап сотрудничества в области прав человека характеризуется резко возросшим уровнем конфронтации и политизации", - сказал Аляутдинов.

"Права человека зачастую используются в качестве инструмента вмешательства во внутренние дела государств и достижения политических целей", - уточнил он.

Глава российской делегации указал на то, что в работе ОБСЕ "сохраняется ряд системных проблем, включая географический и тематический дисбалансы, отсутствие комплексных оценок правозащитной ситуации на всем пространстве ОБСЕ".

Он также отметил, что имеющие место "попытки продвижения в гуманитарном измерении тем, не имеющих прямого отношения к правам человека, а также неконсенсусных формулировок лишь усугубляют сложившуюся ситуацию".

"Такой подход приводит к неоправданно расширительному толкованию решений директивных органов Организации и противоречит принципу консенсуса – базису деятельности ОБСЕ", - сказал Аляутдинов.

В совещании по человеческому измерению (HDIM) - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии – принимают участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций.