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РИА Новости

Силовики уничтожили две камеры наблюдения ОБСЕ, заявили в ДНР

14:02 16.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики уничтожили две камеры видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву поселка Гранитное на мариупольском направлении в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.
"Для сокрытия фактов нарушения режима прекращения огня, обстреливая территорию нашей республики, боевики 18 батальона 35 бригады уничтожили две видеокамеры, установленные специалистами СММ ОБСЕ для наблюдения в районе населенного пункта Гранитное", - сказал Айгистов в понедельник журналистам.
По словам представителя Народной милиции ДНР, также имеется информация о подрыве украинских силовиков на неразорвавшихся боеприпасах, двое из них погибли, трое пострадали.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕДНРОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
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