Силовики уничтожили две камеры наблюдения ОБСЕ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики уничтожили две камеры видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву поселка Гранитное на мариупольском направлении в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.

"Для сокрытия фактов нарушения режима прекращения огня, обстреливая территорию нашей республики, боевики 18 батальона 35 бригады уничтожили две видеокамеры, установленные специалистами СММ ОБСЕ для наблюдения в районе населенного пункта Гранитное", - сказал Айгистов в понедельник журналистам.