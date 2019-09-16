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РИА Новости

Песков прокомментировал слова Помпео о вине Ирана в атаке на саудовские НПЗ

13:54 16.09.2019 (обновлено: 14:00 16.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия негативно относится к увеличению напряженности в регионе после инцидента в Саудовской Аравии и призывает все региональные и нерегиональные страны не делать поспешных шагов или выводов, которые могут лишь усугубить дестабилизацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Мы негативно относимся к увеличению напряженности в регионе и призываем все региональные и нерегиональные страны не делать каких-либо поспешных шагов или выводов, которые могут лишь усугубить дестабилизацию, и наоборот, придерживаться линии, которая поможет самортизировать напряженность, которая сейчас имеется. Что касается каких-то поспешных выводов, то мы никогда не были и не являемся сторонниками такой линии поведения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к заявлениям госсекретаря США Майка Помпео о возможной причастности Ирана к этим атакам и отношении к увеличению напряженности в регионе.
Ранее йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
Производственный объект нефтяной компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
Вчера, 12:55РИА Новости
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоДмитрий ПесковСаудовская АравияРоссияИранСШАВ мире
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