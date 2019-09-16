Песков прокомментировал слова Помпео о вине Ирана в атаке на саудовские НПЗ

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия негативно относится к увеличению напряженности в регионе после инцидента в Саудовской Аравии и призывает все региональные и нерегиональные страны не делать поспешных шагов или выводов, которые могут лишь усугубить дестабилизацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы негативно относимся к увеличению напряженности в регионе и призываем все региональные и нерегиональные страны не делать каких-либо поспешных шагов или выводов, которые могут лишь усугубить дестабилизацию, и наоборот, придерживаться линии, которая поможет самортизировать напряженность, которая сейчас имеется. Что касается каких-то поспешных выводов, то мы никогда не были и не являемся сторонниками такой линии поведения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к заявлениям госсекретаря США Майка Помпео о возможной причастности Ирана к этим атакам и отношении к увеличению напряженности в регионе.