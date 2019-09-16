Путин сменил посла в Албании

"Назначить Афанасьева Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Албания", - говорится в документе.

Афанасьев сменит на посту Александра Карпушина, который был главой российской дипмиссии в Албании с 2014 года.