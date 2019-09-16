Путин сменил посла в Албании

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Афанасьева послом РФ в Албании, соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Афанасьева Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Албания", - говорится в документе.
Афанасьев сменит на посту Александра Карпушина, который был главой российской дипмиссии в Албании с 2014 года.
3 июля, 18:49РИА НовостиПутин сменил посла в ЮАР