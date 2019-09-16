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РИА Новости

Путин сменил посла в Албании

13:49 16.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Афанасьева послом РФ в Албании, соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Афанасьева Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Албания", - говорится в документе.
Афанасьев сменит на посту Александра Карпушина, который был главой российской дипмиссии в Албании с 2014 года.
Директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев
3 июля, 18:49РИА Новости
Путин сменил посла в ЮАР
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Михаил АфанасьевВладимир ПутинАлбанияРоссияПолитика
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