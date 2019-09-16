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РИА Новости

Американка проглотила кольцо, испугавшись приснившихся грабителей

13:47 16.09.2019 (обновлено: 14:10 16.09.2019)
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© Фото : страница Jenna Evans в FacebookДженна Эванс съела обручальное кольцо с бриллиантом
Дженна Эванс съела обручальное кольцо с бриллиантом
© Фото : страница Jenna Evans в Facebook
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Жительница Калифорнии Дженна увидела во сне бегущих за ней грабителей и спрятала обручальное кольцо во рту, чтоб его не украли. В результате 29-летняя девушка его проглотила, сообщила Daily Star.
Проснувшись с утра, девушка не смогла найти драгоценность и поняла, что во сне проглотила золотое украшение с большим бриллиантом. Она разбудила жениха и рассказала о проблеме, тот долго не мог поверить в это, но после того, как Дженна смогла убедить его в реальности происходящего, он повез ее в больницу.
Рентгеновские снимки показали, что кольцо уже оказалось в желудке. Врачи не стали рисковать, ожидая, когда украшение выйдет естественным путем, и решили воспользоваться эндоскопом. Процедура прошла без осложнений, медики достали кольцо из желудка девушки.
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"Все прошло замечательно, но они (врачи. — Прим.ред.) передали его Бобби (жених девушки. — Прим. ред.)!" — эмоционально рассказывает Дженна.
Молодой человек вручил ей кольцо спустя несколько дней, после того, как убедился, что девушка перестала видеть страшные сны.
© Фото : страница Jenna Evans в FacebookДженна Эванс съела обручальное кольцо с бриллиантом
Дженна Эванс съела обручальное кольцо с бриллиантом
© Фото : страница Jenna Evans в Facebook
Дженна Эванс съела обручальное кольцо с бриллиантом
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КалифорнияСШАВ мире
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