Американка проглотила кольцо, испугавшись приснившихся грабителей

Проснувшись с утра, девушка не смогла найти драгоценность и поняла, что во сне проглотила золотое украшение с большим бриллиантом. Она разбудила жениха и рассказала о проблеме, тот долго не мог поверить в это, но после того, как Дженна смогла убедить его в реальности происходящего, он повез ее в больницу.