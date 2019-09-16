В МЧС назвали площадь лесных пожаров в России на текущий момент

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Около 16 гектаров леса продолжает гореть на территории России, сообщили в пресс-службе МЧС.

"На территории Российской Федерации на сегодняшний день продолжает действовать 21 природный пожар. Площадь активного горения не превышает 16 гектаров. В пятикилометровой зоне находится один населенный пункт в Свердловской области. Угрозы перехода огня на жилой сектор нет", - говорится в сообщении.

Пожарные продолжают тушить очаги возгорания.