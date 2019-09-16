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РИА Новости

В МЧС назвали площадь лесных пожаров в России на текущий момент

13:40 16.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Сергей Строителев
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Около 16 гектаров леса продолжает гореть на территории России, сообщили в пресс-службе МЧС.
"На территории Российской Федерации на сегодняшний день продолжает действовать 21 природный пожар. Площадь активного горения не превышает 16 гектаров. В пятикилометровой зоне находится один населенный пункт в Свердловской области. Угрозы перехода огня на жилой сектор нет", - говорится в сообщении.
Пожарные продолжают тушить очаги возгорания.
В ночь на понедельник Авиалесоохрана сообщала, что площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, составляет 116 гектаров, действовало восемь пожаров, которые активно тушили.
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