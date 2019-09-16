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РИА Новости

Суд арестовал подростка, избившего до смерти ровесника в Тверской области

13:35 16.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Суд в Тверской области взял под стражу 15-летнего подростка, избившего на крыше здания ровесника, который потом умер в больнице от травмы головы, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 12 сентября в городе Осташкове Тверской области между двумя подростками на крыше одноэтажного заброшенного здания произошел конфликт.
"В ходе конфликта 15-летний парень нанес своему ровеснику несколько ударов кулаком руки и ногой, обутой в кроссовок, по голове и телу. С полученными телесными повреждениями несовершеннолетний был доставлен в реанимационное отделение ГБУЗ "Осташковская ЦРБ", где скончался", - говорится в сообщении.
Как информирует следствие, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
В отношении подростка СК возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, повлекшем смерть. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Подозреваемый задержан. Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - информирует следствие.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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7 августа, 08:00РИА Новости
Трудные подростки держат в страхе и взрослых, и ровесников
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Следственный комитет РФТверская областьРоссияПроисшествия
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