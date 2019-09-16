Суд арестовал подростка, избившего до смерти ровесника в Тверской области

ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Суд в Тверской области взял под стражу 15-летнего подростка, избившего на крыше здания ровесника, который потом умер в больнице от травмы головы, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 12 сентября в городе Осташкове Тверской области между двумя подростками на крыше одноэтажного заброшенного здания произошел конфликт.
"В ходе конфликта 15-летний парень нанес своему ровеснику несколько ударов кулаком руки и ногой, обутой в кроссовок, по голове и телу. С полученными телесными повреждениями несовершеннолетний был доставлен в реанимационное отделение ГБУЗ "Осташковская ЦРБ", где скончался", - говорится в сообщении.
Как информирует следствие, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
В отношении подростка СК возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, повлекшем смерть. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Подозреваемый задержан. Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - информирует следствие.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.