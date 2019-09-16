Суд арестовал подростка, избившего до смерти ровесника в Тверской области

"В ходе конфликта 15-летний парень нанес своему ровеснику несколько ударов кулаком руки и ногой, обутой в кроссовок, по голове и телу. С полученными телесными повреждениями несовершеннолетний был доставлен в реанимационное отделение ГБУЗ "Осташковская ЦРБ", где скончался", - говорится в сообщении.