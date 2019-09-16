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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Фанаре винят выступивших против ПЦУ греков в поддержке Русской церкви

13:31 16.09.2019
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© предоставлено пресс-службой Константинопольского патриархатаВселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний на церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
Вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний на церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
© предоставлено пресс-службой Константинопольского патриархата
АФИНЫ, 16 сен - РИА Новости. Блог Константинопольского патриархата заявил, что священники и миряне Греческой православной церкви, собравшие подписи против признания автокефалии раскольнической церкви Украины, отстаивают позиции Русской православной церкви по этой проблеме.
Священники, монашествующие и миряне Элладской Церкви обратились к предстоятелю и епископату с открытым письмом, в котором выразили обеспокоенность и тревогу по поводу неканонического предоставления автокефалии украинским раскольникам. Письмо подписали 179 священников, монахов и мирян. До этого большой текст с призывом осознать последствия предоставления автокефалии раскольникам опубликовал митрополит Пирейский Серафим.
Киево-Печерская лавра
30 июля, 17:00Религия и мировоззрение
Элладская церковь ответила на слова Епифания о признании "новой церкви"
Блог Фанара накануне заявил, что Серафим "систематически укрепляет российский арсенал" и несёт ответственность за ситуацию с церковью на Украине. В новой статье вновь используется военная лексика.
"Оружие" в руках русских - подписи 179 греков по украинской проблеме", - говорится в статье в блоге "Свет Фанара".
По мнению автора, письмо "отстаивает российские позиции по проблеме автокефалии церкви Украины".
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним (в центре), архивное фото
12 сентября, 16:30Религия и мировоззрение
Священники Элладской церкви выступили с обращением против признания ПЦУ
"Текст (письма) публикуется в оригинале, на греческом, но также и на русском языке, что означает, что русские "братья" хотят распространить (сообщение) о поддержке греков всеми возможными способами",- сообщает блог.
Он отмечает, что среди подписавших - "молодцы" митрополита Пирейского, священнослужители Димитракопулос (из канцелярии по борьбе с ересями) и Ангелакопулос.
"Естественно, львиную долю подписей держат Патры, Волос, Коринф, Флорина", - говорится в статье.
"Интересно, почему вы не подписали это, святой митрополит Пирейский? Поскольку вы согласны с духовенством, которые его подписали, что "самым тревожным является то, что церковная проблема Украины из проблемы канонической структуры переходит в серьезную экклезиологическую проблему, когда предпринимаются упорные усилия по превращению преимуществ чести Вселенского Патриархата в первенство власти по папскому образцу". Позор, владыка", - заключает автор статьи.
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна
5 сентября, 13:48Религия и мировоззрение
Иерарх Элладской церкви: мы признаем только одну Церковь на Украине
В октябре пройдёт заседание архиерейского собора Греческой православной церкви, на котором будет рассмотрена проблема предоставления автокефалии Украине. До настоящего времени Элладская церковь еще не выработала официальной позиции по этому вопросу. Ряд ее видных представителей, как и многие иерархи других поместных православных церквей мира, высказываются за проведение всеправославного совещания для соборного обсуждения церковной ситуации и действий патриарха Константинопольского Варфоломея на Украине.
Константинополь оказывает большое давление с целью добиться признания "новой церкви" Украины - так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), раскольнической структуры, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических церквей.
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Религия и мировоззрениеАфиныУкраинарелигия
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