В Москве прошедшее воскресенье стало самым холодным днем сентября

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минувшее воскресенье, 15 сентября, стало самым холодным днем месяца в Москве, сообщает портал "Метеоновости".
"Минувшее воскресенье в Москве оказалось самым холодным днем этого месяца, среднесуточная температура воздуха 15 сентября была ниже многолетних значений на 1,3 градуса. Максимальная температура в городе составила плюс 12,6 градуса", - говорится в сообщении.
Как отмечают синоптики, причиной тому холодный атмосферный фронт, который "не только затянул арктический воздух, но и не поскупился на дожди от небольших до умеренных".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что пасмурная дождливая погода с максимальной температурой до 10 градусов ожидается в Москве на этой неделе, в выходные будут заморозки. При этом после 25 сентября в Центральный федеральный округ, в том числе в Москву и область, придет бабье лето, прогнозировал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.