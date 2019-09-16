Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T13:27Z
https://ria.ru/20190916/1558730258.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155717/68/1557176864_0:192:3077:1923_1036x0_80_0_0_644512157518575339aad1c44d49fb97.jpg
РИА Новости

В Москве прошедшее воскресенье стало самым холодным днем сентября

13:27 16.09.2019
156
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье"
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минувшее воскресенье, 15 сентября, стало самым холодным днем месяца в Москве, сообщает портал "Метеоновости".
"Минувшее воскресенье в Москве оказалось самым холодным днем этого месяца, среднесуточная температура воздуха 15 сентября была ниже многолетних значений на 1,3 градуса. Максимальная температура в городе составила плюс 12,6 градуса", - говорится в сообщении.
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
15 сентября, 10:59РИА Новости
Синоптики предупредили москвичей о заморозках и барической "пиле"
Как отмечают синоптики, причиной тому холодный атмосферный фронт, который "не только затянул арктический воздух, но и не поскупился на дожди от небольших до умеренных".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что пасмурная дождливая погода с максимальной температурой до 10 градусов ожидается в Москве на этой неделе, в выходные будут заморозки. При этом после 25 сентября в Центральный федеральный округ, в том числе в Москву и область, придет бабье лето, прогнозировал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
100000
Обсудить 0
Юрий ВаракинЕвгений ТишковецРосгидрометМоскваОбщество
Рекомендуем
Вид на Сочи
Синоптик рассказал, в каких регионах России наступил бархатный сезон
РИА
Новости
Благоустроенная площадь у Российской государственной библиотеки
В Росгидромете рассказали о средней температуре в сентябре
Вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний на церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
В Фанаре винят выступивших против ПЦУ греков в поддержке Русской церкви
Девушки на Крымской набережной в Москве
Синоптики рассказали, когда ожидать третью волну бабьего лета в Москве
Лента
новостей
Житель города Анадырь
Синоптик назвал российский город с самой аномально теплой погодой
Один из обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе в суде
Уволился следователь, ведший дело об изнасиловании в отделе полиции в Уфе
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова призвала ликвидировать дефицит объектов сельского здравоохранения
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом торжественных мероприятий на ВДНХ, посвящённых празднованию Дня города Москвы.
Патриарх Кирилл рассказал про имидж России и радикальные изменения в РПЦ
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД призвали не спешить с выводами о виновных в атаке на саудовские НПЗ
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
В МЧС назвали площадь лесных пожаров в России на текущий момент
Космический пистолет
ЦНИИточмаш готов разработать новый космический пистолет
Врач в больнице
Житель Ангарска, в квартире которого взорвался газ, умер в больнице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
Лента новостейМолния