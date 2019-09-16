В Москве прошедшее воскресенье стало самым холодным днем сентября

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минувшее воскресенье, 15 сентября, стало самым холодным днем месяца в Москве, сообщает Минувшее воскресенье, 15 сентября, стало самым холодным днем месяца в Москве, сообщает портал "Метеоновости".

"Минувшее воскресенье в Москве оказалось самым холодным днем этого месяца, среднесуточная температура воздуха 15 сентября была ниже многолетних значений на 1,3 градуса. Максимальная температура в городе составила плюс 12,6 градуса", - говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, причиной тому холодный атмосферный фронт, который "не только затянул арктический воздух, но и не поскупился на дожди от небольших до умеренных".