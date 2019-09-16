Москва впервые примет семинар МККК по нормам, регулирующим военные операции

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва в октябре впервые примет SWIRMO - Семинар по международным правилам, регулирующим военные операции, ежегодно организуемый Международным комитетом Красного Креста, заявил РИА Новости глава делегации МККК в РФ, Белоруссии и Молдавии Ихтияр Асланов.

"Мы называем его SWIRMO (семинар по международным правилам, регулирующим военные операции - ред.). Это собрание высокопоставленных военных по обсуждению вопросов международного гуманитарного права. Запланировано, что это событие пройдет в Москве с 7 по 12 октября. Это первый раз, когда оно пройдет в России", - сказал Асланов.

Красный Крест ожидает, что семинар посетят 133 участника приблизительно из 75 стран. Он добавил, что президент МККК Петер Маурер также посетит Россию для участия в некоторых мероприятиях, ожидаются его встречи с рядом российских официальных лиц.