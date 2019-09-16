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РИА Новости

Москва впервые примет семинар МККК по нормам, регулирующим военные операции

13:22 16.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва в октябре впервые примет SWIRMO - Семинар по международным правилам, регулирующим военные операции, ежегодно организуемый Международным комитетом Красного Креста, заявил РИА Новости глава делегации МККК в РФ, Белоруссии и Молдавии Ихтияр Асланов.
"Мы называем его SWIRMO (семинар по международным правилам, регулирующим военные операции - ред.). Это собрание высокопоставленных военных по обсуждению вопросов международного гуманитарного права. Запланировано, что это событие пройдет в Москве с 7 по 12 октября. Это первый раз, когда оно пройдет в России", - сказал Асланов.
Красный Крест ожидает, что семинар посетят 133 участника приблизительно из 75 стран. Он добавил, что президент МККК Петер Маурер также посетит Россию для участия в некоторых мероприятиях, ожидаются его встречи с рядом российских официальных лиц.
Кроме того, Асланов отметил, что доволен уровнем сотрудничества с Министерством обороны России и надеется на его развитие. Он, в частности, упомянул постоянное сотрудничество по "оперативным гуманитарным вопросам", связанным с Сирией.
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Министерство обороны РоссииПетер МаурерМеждународный комитет Красного КрестаМоскваВ мире
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