Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T13:03Z
https://ria.ru/20190916/1558728642.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:72:1024:648_1036x0_80_0_0_8848e5c2381ad01f5a2f92ec7d294d6f.jpg
РИА Новости

ВСУ более ста раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

13:03 16.09.2019
131
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики более 100 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов пострадали семь человек, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали о 86 нарушениях со стороны украинских силовиков, зафиксированных за предыдущую неделю.
"За период с 9 по 15 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 106 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранение получили семь мирных жителей", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили около 150 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и пять артснарядов. В результате обстрелов повреждено 12 домов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
010030
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Силовики обстреляли поселок из минометов, заявили в ЛНР
РИА
Новости
Осколки снарядов
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны силовиков
Али Акбар Салехи
Тегеран не исключил возвращения к полному выполнению обязательств по СВПД
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
Глава Росатома призвал МАГАТЭ оставаться деполитизированной организацией
Лента
новостей
Город Газни
На востоке Афганистана при взрыве погиб человек
Сотрудники полиции во время акции протеста желтых жилетов в Париже
Россиян предупредили о повышенных мерах безопасности в Париже и Лондоне
Полицейский в Афганистане
В Афганистане пять человек погибли при взрыве
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
Володин заявил о завершении перерыва в отношениях с парламентом Узбекистана
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Кремль надеется, что Эр-Рияд вскоре справится с последствиями атаки на НПЗ
Вид на город Сирт, Ливия
При авиаударе по Сирту в Ливии погибли 32 человека, сообщил источник
Российско-белорусские учения Щит Союза – 2011
В Белоруссии позитивно оценили первый этап учений "Щит Союза-2019"
Антиамериканский рисунок в Тегеране
МИД Ирана ответил на заявления о возможных ударах США по нефтяным объектам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
Лента новостейМолния