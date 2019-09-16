ВСУ более ста раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики более 100 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов пострадали семь человек, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали о 86 нарушениях со стороны украинских силовиков, зафиксированных за предыдущую неделю.
"За период с 9 по 15 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 106 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранение получили семь мирных жителей", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили около 150 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и пять артснарядов. В результате обстрелов повреждено 12 домов.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru