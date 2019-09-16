ВСУ более ста раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики более 100 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов пострадали семь человек, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).