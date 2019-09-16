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РИА Новости

Россиян предупредили о повышенных мерах безопасности в Париже и Лондоне

13:02 16.09.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста "желтых жилетов" в Париже
Сотрудники полиции во время акции протеста желтых жилетов в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о повышенных мерах безопасности в Париже и Лондоне 20 сентября в связи с манифестациями экологических активистов.
"Франция – 20 сентября в г. Париж на пл. Наций в 12.30 (местн. вр.) ожидается манифестация активистов борьбы с изменением климата; повышенные меры безопасности", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Кроме того, ведомство информирует о планируемой студенческой манифестации в поддержку борьбы с изменением климата в Лондоне 20 сентября, в связи с этим в столице Британии также будут повышены меры безопасности и ограничено движение транспорта.
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже
7 сентября, 21:15РИА Новости
В Париже на протестах "желтых жилетов" задержали почти 90 человек
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МИД РФВеликобританияФранцияРоссияВ мире
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