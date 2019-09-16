Россиян предупредили о повышенных мерах безопасности в Париже и Лондоне

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о повышенных мерах безопасности в Париже и Лондоне 20 сентября в связи с манифестациями экологических активистов.

Кроме того, ведомство информирует о планируемой студенческой манифестации в поддержку борьбы с изменением климата в Лондоне 20 сентября, в связи с этим в столице Британии также будут повышены меры безопасности и ограничено движение транспорта.