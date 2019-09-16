Силовики обстреляли поселок из минометов, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Голубовское в Донбассе, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"Вооруженные формирования оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" обстреляли район населенного пункта Голубовское из минометов калибром 82 миллиметра", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что это был первый обстрел со стороны ВС Украины с начала суток. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.