Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T12:59Z
https://ria.ru/20190916/1558728446.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155312/41/1553124149_234:452:3072:2048_1036x0_80_0_0_c7e713684c4685e07a00330ce2b40954.jpg
РИА Новости

Силовики обстреляли поселок из минометов, заявили в ЛНР

12:59 16.09.2019
207
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Голубовское в Донбассе, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"Вооруженные формирования оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" обстреляли район населенного пункта Голубовское из минометов калибром 82 миллиметра", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что это был первый обстрел со стороны ВС Украины с начала суток. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Военнослужащие армии Украины
15 сентября, 15:07РИА Новости
В ДНР рассказали о гаубицах и танках украинских силовиков в жилых районах
100012
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Осколки снарядов
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны силовиков
РИА
Новости
Военнослужащие армии Украины
ВСУ более ста раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган и Роухани встретились перед началом саммита по Сирии
Полицейский в Афганистане
В Афганистане пять человек погибли при взрыве
Лента
новостей
Передача военнопленных Украине представителями ЛНР
В ЛНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
Вид на город Сирт, Ливия
При авиаударе по Сирту в Ливии погибли 32 человека, сообщил источник
Украинский военный
ВСУ применили зажигательные боеприпасы по западу Донецка, заявили в ДНР
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Пасечник не стал комментировать слухи об увольнении министра внутренних дел
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК назвала две основные угрозы для европейских устоев
Город Газни
На востоке Афганистана при взрыве погиб человек
Депутат парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии Ада Маршания во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии
Депутаты "Альянса патриотов Грузии" приедут в Москву через неделю
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, посвященном началу работы Высшего антикоррупционного суда Украины
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в нормандском формате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
Лента новостейМолния