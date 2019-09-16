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РИА Новости

В Кишиневе стартует фестиваль "ТЭФИ-Содружество–2019"

12:58 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуэтка бронзового "Орфея"
Статуэтка бронзового Орфея
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 16 сен – РИА Новости. Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" открывается в понедельник в Кишиневе. В четырехдневном смотре, организованном Фондом "Академия Российского телевидения" под патронатом президента Молдавии Игоря Додона, примут участие около 80 ТВ-проектов из 12 стран СНГ и Балтии.
Победителей фестиваля определит компетентное жюри, в состав которого в этом году вошли такие именитые профессионалы, как продюсер "Первого канала" и ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович, теле- и кинопродюсер Александр Олейников, генеральный директор ЗАО "Всемирные Русские Студии" Юрий Сапронов, генеральный Директор ООО "Яндекс. Студия" Ольга Филипук. В рамках смотра состоятся многочисленные круглые столы, обсуждения и мастер-классы, один из которых, на тему "Как перестать писать плохие сценарии", проведет президент "Академии Российского телевидения", генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов.
Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" был учрежден восемь лет назад, в год 20-летия образования СНГ. За время существования он проходил в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.
Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером фестиваля в Молдавии. Ежедневно подробные отчёты будут появляться в режиме реального времени на сайте Sputnik Молдова.
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