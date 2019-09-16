Гостям фестиваля РГО рассказали о спасении дальневосточного леопарда

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. 14 сентября гости фестиваля Русского географического общества смогли послушать лекцию "Дальневосточный леопард – самый редкий на планете". В "Лектории заповедного посольства" в парке "Зарядье" выступил научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н.Воронцова Глеб Седаш, сообщает сайт АНО "Дальневосточные леопарды".

"Я рад, что пришло так много людей, особенно приятно, что было много юных слушателей, я видел их интерес к проблеме сохранения дальневосточного леопарда. И очень здорово, что на этой площадке могут выступать специалисты из самых разных регионов страны", – отметил Седаш.

Лектор рассказал об истории спасения подвида, находившегося на грани полного исчезновения в дикой природе, а также о том, как сегодня пятнистый хищник живёт бок о бок с амурским тигром. Кроме того учёный посвятил своих слушателей в тонкости работы в заповеднике и рассказал о повадках дальневосточных леопардов. А особенный интерес

у слушателей вызвали истории о полевых исследованиях в национальном парке "Земля леопарда" и встречах с дикими кошками.