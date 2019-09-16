В Подмосковье стартовал третий этап финансовой поддержки малого бизнеса

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Третий этап конкурсного отбора заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на предоставление субсидий в рамках программы "Предпринимательство Подмосковья" стартовал в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального Мининвеста.

"С 16 сентября по 15 октября 2019 года Министерство инвестиций и инноваций Московской области проводит третий этап конкурсного отбора заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на предоставление финансовой поддержки", - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Хромова.

Максимальный размер субсидии составляет 10 миллионов рублей, а по договорам лизинга - 5 миллионов. Субсидия может быть направленна на приобретение оборудования в целях создания, развития или модернизации производства товаров.