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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье стартовал третий этап финансовой поддержки малого бизнеса

12:53 16.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Третий этап конкурсного отбора заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на предоставление субсидий в рамках программы "Предпринимательство Подмосковья" стартовал в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального Мининвеста.

"С 16 сентября по 15 октября 2019 года Министерство инвестиций и инноваций Московской области проводит третий этап конкурсного отбора заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на предоставление финансовой поддержки", - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Хромова.

Максимальный размер субсидии составляет 10 миллионов рублей, а по договорам лизинга - 5 миллионов. Субсидия может быть направленна на приобретение оборудования в целях создания, развития или модернизации производства товаров.
"Это самый значительный этап конкурсного отбора по объемам финансирования. По итогам первого этапа, который завершился в мае, 33 представителя субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку на сумму – 110,4 млн рублей. Победителями второго этапа конкурсного отбора определены 54 субъекта МСП, объем финансовой поддержки составил 174 млн рублей", - сообщил Вадим Хромов.
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