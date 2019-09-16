Депутаты "Альянса патриотов Грузии" приедут в Москву через неделю

Партия "Альянс патриотов" выступает за прямой диалог с Россией, ее депутаты уже несколько раз посещали Москву. В конце июля "Патриоты" и их сторонники провели в центре города Батуми митинг в поддержку налаживания отношений с Россией. Участники митинга требовали, чтобы Грузия выбрала курс на неучастие в военных блоках, в то же время отказалась от воинственной риторики в отношении России, и чтобы российско-грузинские отношения были возвращены на докризисный уровень.