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РИА Новости

Депутаты "Альянса патриотов Грузии" приедут в Москву через неделю

12:53 16.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии
Депутат парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии Ада Маршания во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Депутат парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания во время встречи депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 16 сен - РИА Новости. Визит депутатов парламентской оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" в Москву состоится через неделю, сообщила один из лидеров партии Ада Маршания.
Партия "Альянс патриотов" выступает за прямой диалог с Россией, ее депутаты уже несколько раз посещали Москву. В конце июля "Патриоты" и их сторонники провели в центре города Батуми митинг в поддержку налаживания отношений с Россией. Участники митинга требовали, чтобы Грузия выбрала курс на неучастие в военных блоках, в то же время отказалась от воинственной риторики в отношении России, и чтобы российско-грузинские отношения были возвращены на докризисный уровень.
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"Наш очередной визит в Москву состоится через неделю. У нас будет с нашими коллегами-парламентариями очень серьезный предметный разговор о положении в Грузии", - сказала Sputnik Грузия Маршания.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие на международной конференции православия. Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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