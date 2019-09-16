В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе в понедельник, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"С начала текущих суток враг три раза открывал огонь по населенным пунктам нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, обстрелам подверглись окраины Донецка, Горловки, а также село Саханка на юге ДНР.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru