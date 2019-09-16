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РИА Новости

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны силовиков

12:50 16.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе в понедельник, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"С начала текущих суток враг три раза открывал огонь по населенным пунктам нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, обстрелам подверглись окраины Донецка, Горловки, а также село Саханка на юге ДНР.
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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