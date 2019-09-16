В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе в понедельник, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе.

"С начала текущих суток враг три раза открывал огонь по населенным пунктам нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.