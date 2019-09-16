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РИА Новости

Встреча лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре. Прямая трансляция

14:08 16.09.2019
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Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани принимают участие в саммите по Сирии. Ожидается, что они обсудят вопросы безопасности в отдельных регионах, помощь беженцам и восстановление базовой инфраструктуры в стране.
Это уже пятая встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
По итогам предыдущих трехсторонних саммитов были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и территориальной целостности Арабской республики.
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Хасан РоуханиВладимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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